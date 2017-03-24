Симферополь, 24 марта, 2017, 11:11 — ИА Регнум. Со времени возвращения Крыма прошло три года, и уже совершенно очевидно: это — тот самый день, который стал государственным праздником, не нуждаясь в официальном указе — праздником его сделал сам народ.

Mallefotz Георгиевская лента

В обзоре, посвященном годовщине присоединения Крыма, шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик ведет с читателем разговор о пути, на который встала наша страна после этого переломного момента ее истории.

Былое величие Родины — одна из излюбленных тем россиян, причем каждый, представляя истинно великий период по-своему, соглашался с другими в утрате Россией серьезных позиций после краха СССР.

Одни верили в возможность восстановления статуса великой державы, другие — нет, но тоска по этой надежде объединяла всех. И если период после распада Союза можно назвать «русской зимой», то Крым знаменовал собой начало «русской весны». Только в отличие от арабских «весен», мы действовали не при активном участии внешних сил и во вред собственному суверенитету, а сознательно решаясь на ответственный шаг, предвидя ответную реакцию.

Конечно, посыпавшиеся на нас санкции стали следствием не беспокойства мягкосердечного Запада за судьбу Украины — примеченного им полигона в подбрюшье России, а ощущения им реальной, не дутой и не шаткой конкуренции за лидирующие места на мировой арене.

Как тут не вспомнить, что после мюнхенской речи Путина по миру разлетелась метафора американского журналиста «Вошь, которая зарычала». Эти слова отсылают к повести «Мышь, которая зарычала», в которой крохотная и бедная страна решила объявить войну США, чтобы потом сдаться и получить материальные блага в обмен на суверенитет. Прошло 10 лет — а события все дальше уходят от подобного сценария.

Подробнее здесь: Возвращение Крыма: сердце Империи забилось с новой силой

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