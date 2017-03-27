Калининград, 28 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум. В Калининграде разгорелся скандал. Центром его стало решение врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова не восстанавливать замок Кёнигсберг.

Gov39.ru Антон Алиханов

Шеф-редактор ИА REGNUM в Калининградской области Андрей Выползов уверен, что решение Алиханова заслуживает поддержки, а реакция на него «творческой интеллигенции» лишь подтверждает истинные мотивы ревнителей восстановления замка. Выползов анализирует решение губернатора и реакцию на него, последовательно разворачивая не видную на первый взгляд перспективу.

Казалось бы, чиновник всего лишь отказался воссоздать архитектурный памятник, где тут повод для бурного недовольства? Бюджетные средства (и немалые) сохранены, сам замок — и вовсе объект не русского, а немецкого культурного наследия, словом, ничего критичного само по себе его привычное с 1967 отсутствие в себе не несет.

И тем не менее местная либеральная общественность буквально взорвана возмущением. Врио губернатора заклеймили самым позорным клеймом — человека «неевропейского» мышления — и яростно полощут в соцсетях. При том что Алиханов пока только врио, и впереди выборы.

Захват территории происходит не обязательно военным путем, а для удовлетворения реваншистских стремлений не обязательна физическая оккупация земель. Сдвиг баланса русских и немецких символов в сторону последних, доминирование немецких культурных объектов, воссоздание исторических мест, связанных с именами немецких деятелей (вплоть до Геринга), — таковы методы несилового, вполне благопристойного захвата.

Смена культурного кода требует долгого времени и тонкой работы с отложенным результатом, зато результат такой работы — эффектен и не подлежит рассмотрению в суде. А территория, душой и сердцем отошедшая противнику, становится тихим омутом, готовым рвануться к истинному хозяину при первой технической возможности.

Подробный анализ ситуации читайте в статье «Реваншизм 2.0»: с чем начал борьбу калининградский губернатор Алиханов

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