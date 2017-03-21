Тамбов, 21 марта, 2017, 22:51 — ИА Регнум. Тамбовскую область посетил заместитель начальника Госавтоинспекции МВД России Сергей Добряков. В ходе визита вместе с главой администрации Тамбовской области Александром Никитиным он подвел итоги акции «Сложности перехода», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

30.мвд.рф Начальник Госавтоинспекции МВД России Сергей Добряков

Свой визит в Тамбов Сергей Добряков начал с посещения детского сада «Жемчужинка». Дошкольное учреждение является ресурсным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Его посещают около 400 детей. При работе с ними педагоги и воспитатели основное внимание уделяют изучению правил дорожного движения. Здесь дети на практике изучают особенности поведения на дороге, например, как правильно перейти проезжую часть, запоминают значение дорожных знаков. В распоряжении юных воспитанников интерактивные игры, мобильный городок, музей транспорта.

«Я очень впечатлен. Здесь проводится большая последовательная работа по воспитанию законопослушных участников движения. Ребенок с детских лет запоминает все правила дорожного движения, и зачастую многие дети сегодня учат правилам дорожного движения своих родителей», — отметил Сергей Добряков.

Из детского сада столичные гости отправились в региональную администрацию. Здесь прошел тематический флешмоб и был представлен мобильный детский городок. Он оснащен необходимым оборудованием, чтобы наглядно и в доступной форме научить мальчишек и девчонок правилам дорожного движения. Мобильный городок, который еще называют «Лабораторией безопасности», на постоянной основе будет курсировать по территории региона. В Тамбовскую область этот комплекс поступил одним из первых в стране.

В ходе визита также были подведены итоги акции «Сложности перехода», которая стартовал в Тамбовской области в конце февраля и призвана привлечь внимание всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах. Ее активно поддержали представители общественности, известные люди, спортсмены и трудовые коллективы. Сергей Добряков сообщил, что по итогам акции будут подготовлены методические рекомендации, на основе которых выработают практические меры.

По данным ГИБДД Тамбовской области, в регионе в рамках проекта был разработан комплекс просветительских мероприятий, в основе которого лежит индивидуальный подход к каждой возрастной группе, — воспитанникам детских садов, школьникам разного возраста, студентам, учащимся автошкол, начинающим и опытным водителям и пенсионерам. В Тамбовской области мероприятия кампании и обучающие занятия прошли в 25 школах, 20 детских садах, 10 вузах и ссузах, в ряде других учреждений. В частности, в детсадах и в начальных классах школ занятия прошли в форме интерактивного спектакля, для школьников — в форме уроков обществознания.

«Обеспечение безопасности на дорогах — это важнейшая задача, которую поставил президент России Владимир Путин в марте прошлого года на заседании президиума Госсовета. А это — задача народосбережения. В Тамбовской области мы боремся за жизнь каждого человека», — подвел итог губернатор Александр Никитин.

Читайте также: Тамбовский губернатор: Главный приоритет — здоровье и жизнь людей

Проект «Сложности перехода» реализуют Госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков при поддержке экспертного центра «Движение без опасности». Он призван привлечь внимание всех участников движения к проблеме безопасности пешеходов на дорогах. Акция проводится в десяти регионах страны.