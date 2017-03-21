Москва, 21 марта, 2017, 22:49 — ИА Регнум. Украинский журналист агентства УНИАН Роман Цимбалюк задержан в Москве сотрудниками российской полиции. Об этом сегодня, 21 марта, сообщают столичные СМИ, а также подтверждает посольство Украины в Москве.

15minut.org Роман Цимбалюк

Сам Цимбалюк на своей странице в Facebook написал, что его задержали после того, как он записал интервью с неким аспирантом МГУ, который, как ранее сообщали некоторые СМИ, во время празднования фестиваля «Весна», посвященного третьей годовщине воссоединения Крыма с Россией, вывесил из окна общежития университета украинский флаг.

По словам Цимбалюка, его задержали и отвезли в местное отделение полиции, чтобы проверить законность съемки.

Украинский консул в Москве прибыл в отделение полиции, куда доставили Цимбалюка, и уточняет информацию о задержании. Также украинское посольство связалось с Министерством иностранных дел России для уточнения обстоятельств задержания Цимбалюка.