Москва, 28 марта, 2017, 01:44 — ИА Регнум.

Израильские ВВС в ходе операции «В небе Сирии» были обстреляны зенитными ракетами сирийских вооруженных сил. Израиль утверждает, что самолеты атаковали автоколонну, перевозившую оружие для «Хезболлы». В Сирии заявляют, что израильтяне бомбили сирийские военные объекты в районе Пальмиры. Один самолет, по словам сирийцев, был сбит; Израиль потери не подтверждает. Анализируя ситуацию, шеф-редактор Восточной редакции ИА REGNUM Станислав Тарасов в статье «Нетаньяху стал «тестировать» Путина» обращает внимание на далеко идущие последствия, которыми грозят Израилю подобные провокации.

Ndi.org.il Авигдор Либерман и Джеймс Мэттис. Крепкое рукопожатие

Авигдор Либерман, министр обороны Израиля, пригрозил, что Израиль будет уничтожать батареи ПВО Сирии в случае повторения обстрела самолетов. И это не пустая угроза: за 2016 год Израиль около 20 раз обстрелял позиции сирийской армии и «Хезболлы». При этом акции «Хезболлы» против Израиля с территории Сирии представляются маловероятными.

Считается, что после недавнего визита премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в Москву существует договоренность, в рамках которой базирующиеся в Сирии ВКС РФ в обязательном порядке получают предупреждение от Израиля в случае израильской атаки по территории Сирии. До сих пор Израиль не отклонялся от данного обязательства, но в ходе вышеописанного инцидента эта договоренность не было соблюдена. Это повлекло за собой дипломатические последствия. Кроме обсуждения с послом Израиля в Москве, что явилось закономерной реакцией РФ, МИД Ирана призвал ООН осудить Израиль как пособника террористов.

Перемены в международном положении Израиля, вызванные появлением ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и снятием части санкций с Ирана, изменили его привычную ориентацию на США. В период президентства Барака Обамы произошло потепление отношений между Израилем и Россией. В ситуации нынешней неопределенности Израиль, похоже, пытается поработать над ухудшением отношений между РФ и Ираном.

Произошедшее заставляет задаться вопросом: стоит ли Израилю портить долгосрочные отношения со своими соседями именно сейчас, когда в ходе операции против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появляется возможность изменить традиционно враждебные отношения.

Узнать детали: Нетаньяху стал «тестировать» Путина

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