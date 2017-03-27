Нацбанк Украины: меры по спасению неспасаемого. Народ идет лесом
Киев, 28 марта, 2017, 01:10 — ИА Регнум.
Глава Национального Банка Украины подтверждает возможность своей отставки. Весь вопрос в том специалисте, который придет на смену. Некоторое время на эту должность прочили Яценюка, но, похоже, он слишком умен, чтобы согласиться. Во всяком случае, информация о его отказе уже мелькала в информационном поле. В целом состояние банковской системы Украины близко к полному развалу, и Нацбанк сосредотачивается на мерах, способных, по его мнению, оздоровить ситуацию.
Так, отменяется ограничение на лицензирование зарубежных доходов. Все более значительным источником дохода становятся зарубежные заработки граждан. Соответственно и мера по отмене лицензирования выглядит очень своевременной. Острая необходимость срочно отличить честных банковских коллекторов от бандитов и мошенников, что становится все затруднительнее, породила решение о привлечении консультантов зарубежных фирм.
Интересно отметить и введение новой услуги Direct debet, которая поможет гражданам страны оплачивать коммунальные долги автоматически. Это очень удобно с учетом того, что суммарный долг по коммуналке приблизился к 30 млрд гривен.
И самое любопытное: обострение ситуации с российскими банками может быть следствием готовности их структур начать обслуживание граждан ЛДНР. Полного прекращения сотрудничества с банками РФ требуют в штабе блокады Донбасса, а в случае невыполнения требований к 25 марта, угрожают применением инициативы со своей стороны.
Методы инициативных активистов известны: порча имущества и замуровывание входов. С учетом того, что банки «страны-агрессора» держат до 36 млрд гривен обязательств перед физическими и юридическими лицами Украины, майданщики по старой привычке продолжают войну против собственного народа. Резкое закрытие, например, Сбербанка вызовет панику и массовый отзыв депозитов во всей банковской системе, как считают многие эксперты.
Тем временем под давлением НБУ российские банки сами рассматривают варианты ухода с украинского рынка. Хотя вряд ли этот уход, если он состоится, станет причиной внезапного расцвета увядающего банковского хозяйства Украины.
Подробности: «Банковская система Украины полностью развалена»: обзор
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