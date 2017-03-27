Киев, 28 марта, 2017, 01:10 — ИА Регнум.

Глава Национального Банка Украины подтверждает возможность своей отставки. Весь вопрос в том специалисте, который придет на смену. Некоторое время на эту должность прочили Яценюка, но, похоже, он слишком умен, чтобы согласиться. Во всяком случае, информация о его отказе уже мелькала в информационном поле. В целом состояние банковской системы Украины близко к полному развалу, и Нацбанк сосредотачивается на мерах, способных, по его мнению, оздоровить ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор новостей банковского сектора Украины

Так, отменяется ограничение на лицензирование зарубежных доходов. Все более значительным источником дохода становятся зарубежные заработки граждан. Соответственно и мера по отмене лицензирования выглядит очень своевременной. Острая необходимость срочно отличить честных банковских коллекторов от бандитов и мошенников, что становится все затруднительнее, породила решение о привлечении консультантов зарубежных фирм.

Интересно отметить и введение новой услуги Direct debet, которая поможет гражданам страны оплачивать коммунальные долги автоматически. Это очень удобно с учетом того, что суммарный долг по коммуналке приблизился к 30 млрд гривен.

И самое любопытное: обострение ситуации с российскими банками может быть следствием готовности их структур начать обслуживание граждан ЛДНР. Полного прекращения сотрудничества с банками РФ требуют в штабе блокады Донбасса, а в случае невыполнения требований к 25 марта, угрожают применением инициативы со своей стороны.

Методы инициативных активистов известны: порча имущества и замуровывание входов. С учетом того, что банки «страны-агрессора» держат до 36 млрд гривен обязательств перед физическими и юридическими лицами Украины, майданщики по старой привычке продолжают войну против собственного народа. Резкое закрытие, например, Сбербанка вызовет панику и массовый отзыв депозитов во всей банковской системе, как считают многие эксперты.

Тем временем под давлением НБУ российские банки сами рассматривают варианты ухода с украинского рынка. Хотя вряд ли этот уход, если он состоится, станет причиной внезапного расцвета увядающего банковского хозяйства Украины.

Подробности: «Банковская система Украины полностью развалена»: обзор

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