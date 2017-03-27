Москва, 28 марта, 2017, 01:01 — ИА Регнум.

Владимир Путин встретился с митрополитом Корнилием — главой Русской православной старообрядческой церкви. Встреча имеет все основания считаться исторической: глава Российского государства не принимал предстоятеля РПСЦ уже 350 лет, со времен раскола.

Kremlin.ru Президент Владимир Путин с Митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием

Исследователь вопросов взаимоотношения Церкви и общества и постоянный автор ИА REGNUM Игорь Бекшаев в статье «Путин и Корнилий: власть инициировать Раскол, власть объявить его не бывшим» анализирует предпосылки для сближения власти с РПСЦ. Напоминая, что раскол произошел при активном участии власти, эксперт приходит к выводу, что стремление нынешнего руководства нашего государства сгладить последствия раскола заслуживает исключительно одобрения.

Вопрос о степени сближения власти и религии остается крайне дискуссионным и, как любая острая тема, требует рационального, взвешенного подхода. Учитывая традиционно довольно низкую социальную активность религий в России, нельзя не принимать во внимание ту бойкость, которую проявляют на нашей земле представители не свойственных нам религий.

И хорошо, если религий, а не сект. Запрещать их и пресекать их деятельность — безусловно, правильно, но одновременно с этим стоит по возможности не допускать их появления. А это делается не столько созданием плохих условий для вредоносных культов, сколько здоровой средой для традиционных религий, выстраиванием их отношений между собою и обществом.

Обществу и государству необходимо налаживать с религиями общение: предъявлять им те или иные ожидания, быть довольными ими или нет, вместе определять их место в общественной жизни, — но ни в коем случае не игнорировать их по причине светского характера государства. Однако было бы неразумно утверждать, что строить отношения допустимо только с Русской православной церковью.

Русская православная старообрядческая церковь, за прошедшее с XVII века время не растерявшая себя, не заслуживает пренебрежения. Обрядовые разногласия Церкви решат между собой сами; оставим на их усмотрение вопрос, кто из них истинно православный. Важно, чтобы ни на тех, ни на других не навешивались ярлыки первого и второго сорта.

Тему развивает Игорь Бекшаев в статье: Путин и Корнилий: власть инициировать Раскол, власть объявить его не бывшим

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