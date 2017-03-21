Москва, 21 марта, 2017, 22:18 — ИА Регнум. Правительство Индонезии рассматривает вопрос о лицензионном производстве на своей территории снарядов и запчастей для боевых машин пехоты БМП-3Ф российского производства, сообщил журналистам заместитель генерального директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов.

Kurganmash.ru БМП-3Ф

По словам Михаила Петухова, представители Индонезии изучают российское предложение об организации производства боеприпасов и некоторых запчастей для боевых машин пехоты российского производства БМП-3Ф.

Михаил Петухов подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству в сфере лицензионного производства военной техники и боеприпасов, но при этом целесообразность и перспективы такого сотрудничества рассматриваются в каждом конкретном случае.

Напомним, российские боевые машины пехоты БМП-3Ф с 2010 года состоят на вооружении Корпуса морской пехоты Вооруженных сил Индонезии.

Справка:

БМП-3Ф является версией боевой машины для морской пехоты, которая также может применяться береговой охраной и пограничниками. БМП-3Ф предназначена для ведения боя в прибрежной зоне, на побережье, а также при высадке морского десанта.

БМП-3 вооружена двумя орудиями. 100-мм гладкоствольным орудием и спаренной с ним автоматической пушкой калибра 30 мм. В комплекс вооружения БМП-3 также входят противотанковые управляемые ракеты и танковые пулеметы Калашникова калибра 7,62 мм.

Экипаж БМП-3 состоит из трех человек, а также машина способна перевозить в десантном отделении до семи пехотинцев с их штатным вооружением.