Киев, 23 марта, 2017, 00:13 — ИА Регнум. Отколовшийся айсберг Донбасса сделал с украинским «Титаником» то, что его реальный предшественник сделал с реальным судном в Северной Атлантике. Украина, оставшись так и не осуществленным государством, явственно идет ко дну. Чем окажется это дно уже в ближайшие месяцы? Об этом в своем обзоре размышляет шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Три года майдану. Гуляем

Лихорадочное принятие противоречащих друг другу решений — последняя попытка киевской администрации удержать контроль над страной. Дилемма проста: присоединить Донбасс к Украине имени Бандеры нельзя, а отрезать окончательно — невозможно — из простейших соображений: Донецк и Луганск, выйдя из-под обстрелов, станут ядром дальнейшего объединения в противостоянии хунте. Таков результат затягивания Украиной и Европой Минского процесса.

Создание в России Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» ставит точку на предыдущей главе отношений с Украиной и Европой. Восточные области Украины логично присоединятся к процессу интеграции с Россией. В свою очередь, Венгрия готовится интегрировать западные области. Силовые инструменты такой интеграции уже готовы, а раздача гражданства Венгрии в Закарпатье идет полным ходом.

Борьба киевской администрации идет уже только за последние кусочки экономического пирога, которые еще можно урвать напоследок. О единстве страны уже никто не думает. Для России данное развитие событий создаст тяжелую необходимость встраивать в себя новые территории в ускоренном режиме. Но другой альтернативы, похоже, уже не дано.

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