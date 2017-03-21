Варшава, 21 марта, 2017, 22:10 — ИА Регнум. Неизвестные осквернили мемориальное кладбище солдат Красной армии на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает посольство Российской Федерации в Польше.

Жители Варшавы и бойцы Красной Армии. 1945 год

«Посольство выражает свое возмущение очередным случаем осквернения мемориального кладбища советских воинов-освободителей в Варшаве», — сказано в заявлении официального представителя посольства Никиты Маркелова.

Он подчеркнул, что российское посольство уже обратилось к польским властям с требованием устранить последствия инцидента и наказать виновных.

Уточняется, что неизвестные нарисовали на плитке по пути от входа на территорию мемориала к обелиску рисунки в виде крестов и звёзд Давида между ними.

Мемориал воинам Красной армии был открыт в Варшаве в 1950 году. Он расположен рядом с местом захоронения 21 468 солдат Красной армии, которые погибли при освобождении столицы Польши от нацистов.

Случаи осквернения мемориалов советским воинам в Польше далеко не редкость. Министерство обороны Российской Федерации зафиксировало 51 случай вандализма на воинских захоронениях России в Польше.