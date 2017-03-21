Вашингтон, 21 марта, 2017, 22:11 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, который определяет пилотируемый полет на Марс в качестве одной из целей агентства NASA, 21 марта сообщает Associated Press.

Цитата из к/ф «Марсианин». реж. Ридли Скотт. 2015. США Мэтт Дэймон в роли «Марсианина»

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В рамках законопроекта предусмотрено выделение $19 млрд 500 тыс. на финансирование деятельности космического агентства в 2017 финансовом году.

Напомним, недавно Трамп направил в Конгресс предложение о предоставлении NASA $19 млрд 100 тыс. в 2018 финансовом году.

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Трамп подписал законопроект во вторник, 21 марта, в Овальном кабинете в присутствии астронавтов.