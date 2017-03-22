Анкара, 23 марта, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Власти Нидерландов запретили турецким министрам въезд в страну с целью политической агитации (среди турок!) на предмет изменения турецкой Конституции. Когда на повестке дня столь серьезное политическое решение для всей страны (а для Эрдогана — еще и личное, ведь предполагаемые изменения увеличат его президентские полномочия), то вмешательство со стороны, тем более такое грубое и «немотивированное», вызывает ожидаемо взвинченную реакцию, считает постоянный автор ИА REGNUM Ариф Асалыоглу.

Cont.ws Шахматы по-неоосмански

Когда премьер-министр Рютте, отказывая министрам во въезде, уточнял, что он всего-навсего не допускает ведения ими пропаганды на территории своего государства, он лукавил. Согласитесь, странная логика: мы не пустим к нам турецких министров, чтобы не допустить волнений среди проживающих у нас турок.

Не верится, что именно запрет на въезд не мог оказаться поводом для беспорядков. Да и опасения по поводу возможных (но не гарантированных) уличных акций определенно не стоят гарантированного дипломатического конфликта.

Смелость Нидерландов при раздаче оплеух турецким властям становится понятнее, если посмотреть на тенденцию в отношении ЕС к Турции. Турок обвиняют в движении не в сторону Европы, а от нее; финансовая помощь Турции в некоторых областях заморожена. Более того, идут намеки, что она может быть прекращена, если приостановятся переговоры о членстве в ЕС. И хотя теоретически переговоры отложены до конца года, практически они уже зашли в тупик.

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