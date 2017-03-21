Москва, 21 марта, 2017, 21:55 — ИА Регнум. Беглый сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден, скрывающийся в России, заявил, что его убежище в РФ законно и нет никакой юридической причины экстрадировать его в США. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Сноуден

Сноуден напомнил, что почти все страны, кроме его родных США, признают, что он имеет право на законное убежище в России как осведомитель и никаких споров на этот счёт не возникает.

«Таким образом, в юридическом смысле нет никаких законных оснований для моей экстрадиции», — пояснил Сноуден.

Слухи о возможной выдаче Сноудена властям США периодически всплывают в российских и мировых СМИ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что решение о выдаче Сноудена могут принять только миграционные службы РФ или президент страны. При этом Песков отметил, что Сноуден не будет предметом какого-либо размена, так как он «не игрушка, которую можно подарить, он — человек».

Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена ранее подчеркивал, что США не направляли официального запроса российским властям на экстрадицию Сноудена.