Киев, 23 марта, 2017, 02:20 — ИА Регнум. С кем на самом деле воюет Порошенко? Этот вопрос все более волнует украинцев, включая вполне лояльных. Буквально за последние дни Петр Порошенко успел перехватить инициативу в блокаде ДНР и ЛНР, поддержать запрет торговли с ними, одновременно обвинив в экономических потерях от такого решения «Батькивщину» и «Самопомощь».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

При таком «разностороннем» подходе свои сцепляющие свойства начинает терять фактор антироссийского консенсуса. Вот уже и со стороны «свидомой» прессы начинают идти обвинения в сторону Порошенко и его окружения в намеренном обострении обстановки и в личном обогащении на крови героев сперва майдана, а теперь — АТО, отмечает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Во-вторых, президент Украины приступает к борьбе с двойным гражданством. С одной стороны, это закрывает путь во власть для лиц, имеющих вторым гражданством, например, российское. А с другой — бьет по значительно более многочисленной категории украинцев: есть целые области Украины, где двойное гражданство нередко, и совсем не обязательно оно является российским, часто — венгерским или румынским. Обладающие гражданством этих европейских стран жители имеют все основания рассчитывать на защиту с их стороны в случае, если в собственной стране они окажутся нацменьшинством.

Блокада Донбасса, всё более усложняющая его возвращение, удары по основам антироссийского консенсуса, — всё это постепенно лишает Киев позиций центра государства. Однако зона турбулентности, в которую вошла Украина, вынуждает Порошенко и дальше действовать на обострение: есть и другие факторы, усиливающие раскол и нагнетающие напряжение. МИД Германии уже выражает значительное беспокойство, а что же Киев?

Подробнее читайте здесь: И где теперь пройдет центр Украины?

Все статьи автора Станислав Стремидловский