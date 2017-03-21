Ставрополь, 21 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. В Ставропольском крае арестованы двое сотрудников ГИБДД из города Пятигорска, подозреваемые в избиении водителя до смерти. Еще один сотрудник, который подозревается в превышении служебных полномочий, помещен под домашний арест. Степень вины четвертого полицейского устанавливается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Предгорном районном суде, материалы по делу полицейских поступили в суд сегодня. Сегодня же вынесено решение по ходатайству следователя об избрании полицейским меры пресечения.

Двое сотрудников полиции, подозреваемые в убийстве водителя BMW, судом помещены под стражу. Еще один, подозреваемый в избиении пассажира машины, помещен под домашний арест.

Степень вины четвертого участника инцидента устанавливается, ему пока не избрана мера пресечения.

Двое инспекторов ДПС отделения ГИБДД отдела МВД России по городу Пятигорску подозреваются по статье «Убийство», еще двое — по статье «Превышение должностных полномочий».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета, инцидент произошел ночью 18 марта 2017 года на трассе Лермонтов — Черкесск. Еще в Пятигорске сотрудники полиции попытались остановить автомобиль BMW 528i за нарушения правил дорожного движения.

Водитель не стал останавливаться, а попытался скрыться от полицейских. Они его догнали на трассе Лермонтов — Черкесск, где, по данным следствия, двое госавтоинспекторов до смерти избили водителя, а другие двое несколько раз ударили пассажира.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что расследованием дела занимается как СКР, так и полиция края. Сотрудники собственной безопасности Главного управления МВД России по Ставропольскому краю проводят служебную проверку с выездом в территориальный отдел полиции. Они намерены дать правовую оценку деятельности всего отдела ГИБДД.

К полицейским будут применены самые жесткие меры дисциплинарного воздействия. Также накажут руководство полицейских, в случае доказательства вины сотрудников ДПС, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

В СКР сообщили, что на данный момент изучаются доказательства преступления полицейских, включая запись с видеорегистратора служебного автомобиля ДПС. Часть этой записи попала в интернет. На ней видна часть погони и попытка водителя BMW скрыться от преследования полицейских.