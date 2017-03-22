Белград, 23 марта, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Этнораспад Югославии явился следствием взрыва мины, заложенной еще при Иосифе Броз Тито, выделившем отдельную нацию боснийцев из сербов-мусульман. Против Советского Союза эта наработка не пригодилась, но в 1992 году произошел взрыв межэтнического конфликта с далеко идущими последствиями.

Сербcкий флаг

Центральная власть в Белграде, имевшая на тот момент серьезные олигархические завязки в Лондоне и Вашингтоне, усиленно взращивала сербский национализм, способствуя разрастанию конфликта и давая формальный повод НАТО к вмешательству.

После создания в 1992 году государства Босния и Герцеговина, наполовину заселенного сербами, США видели свою цель в уничтожении сербской автономии на его территории. Интеграция сербов и хорватов в Боснию и Герцеговину происходила под экономическим давлением, шантажом, обвинениями в военных преступлениях.

Курс на полное лишение сербов автономии разделяют и мусульманские правители Боснии и Герцеговины. Это государство в своей мусульманской части все более переходит под влияние Турции, что может сыграть свою роль в нынешней ситуации нарастающих противоречий между Турцией, США и ЕС. Кроме того, Босния и Герцеговина является одной из баз ваххабизма, поставляющей боевиков для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока что это движение не вступает в союз или противостояние с местными традиционными мусульманами, но развитие событий может кардинально изменить расклад сил. Тем более что новое население для Боснии и Герцеговины поставляет Турция, направляя туда потоки беженцев.

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