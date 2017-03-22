Москва, 23 марта, 2017, 00:24 — ИА Регнум. Недавний призыв архиерейского синода РПЦЗ сокрушить память о Ленине вызвал отпор не только прокоммунистически настроенных сил, но и представителей Русской Православной Церкви (Московского патриархата).

Власов и власовцы на службе Гитлеру против СССР и России

Правда, аргументы, приведенные представителем синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, отличались возможностью двойного прочтения. И до сих пор не понятно, участие либо неучастие РПЦ МП в ползучей декоммунизации — это уже принятое решение или еще отложенное на потом, зависящее от расклада политических сил.

Политобозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин подходит к вопросу о декоммунизации не с точки зрении религии либо политики, но с точки зрения признания целостности истории. Он исходит из того, что мы не имеем права вытаскивать из семидесятилетнего советского периода только то, что нам нравится, и маскировать, по тем или иным причинам, всё, нас не устраивающее.

Великие победы и достижения СССР были обеспечены, в том числе, взятой на вооружение большевиками и Лениным коммунистической идеологией. Таким образом, Ленин является исторической фигурой, которую необходимо рассматривать с ракурса исторических свершений, а не в узкорелигиозном или узкополитическом аспекте, — такое позволяют себе только популисты.

Что касается РПЦЗ, то она продолжает идейную традицию тех сил, которые сначала приветствовали Февральскую революцию, потом бежали от Октябрьской, а начиная с 1920-х годов пытались примкнуть к любым возможным интервентам, врагам России и Советской власти. «Успешный» опыт эти силы получили, благословив Адольфа Гитлера и примкнув к его «освободительному походу». Судя по всему, этот урок начал забываться.

Подробнее в статье: «Русский, помни: во всем виноваты большевики»

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