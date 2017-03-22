Москва, 23 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Всякий, кто видел хоть раз (даже в кино) метрополитен Нью-Йорка, Парижа или любого другого крупного мирового города, замечал его поразительное отличие от метрополитена Москвы. Там — серые, однотипные подземные ходы, здесь — роскошь почти дворцовая.

Николай Иванов ИА REGNUM Светлые пилоны декорированы геометрическим орнаментом красного мрамора «салиэти». Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

И дело совсем не в том, что «у них» что-то в очередной раз хуже, чем «у нас», — просто задачи перед проектными группами стояли разные.

Николай Иванов ИА REGNUM Десятирожковые люстры. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

Вслед за автором ИА REGNUM Николаем Ивановым спустимся на станцию «Павелецкая Кольцевая» и посмотрим на нее свежим взглядом. Мраморные колонны, классические орнаменты стен и пола, массивные люстры, мозаичный фриз под имитирующим звездное небо куполом, и центр композиции — панно «Единство рабочих и крестьян».

Николай Иванов ИА REGNUM Флорентийская мозаика с изображением Мавзолея Ленина в окружении знамен, фруктов и овощей. Станция метро «Павелецкая Кольцевая»

При работе над станциями московского метро не стремились банально проложить еще одну сеть коммуникаций. Задача была в том, чтобы соединить науку и технику, и показать, что такое соединение может быть красивым. Уж не идеалы ли коммунизма пытались явить пассажирам подземки? А почему бы нет?

Возвеличивание красоты и силы человека (почти как в олимпийской традиции Древней Греции), его физической выносливости и интеллектуального превосходства — вот основы коммунистического идеала, нашедшие художественное воплощение в архитектуре московского метрополитена.

Подробнее читайте здесь: Подземный дворец коммунизма: станция «Павелецкая Кольцевая»

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