Исламабад, 21 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. Для восстановления военного трибунала парламент Пакистана внес необходимые поправки в Конституцию страны, 21 марта сообщает Reuters.

Joshua Kruger Пакистан

Военный трибунал будет рассматривать преступления, связанные с террористической деятельностью.

Правительство Пакистана считает, что гражданское судопроизводство недостаточно приспособлено для рассмотрения правонарушений, связанных с терроризмом.

Напомним, в рамках военного трибунала подсудимым не разрешается нанимать собственных адвокатов, военное ведомство Пакистана самостоятельно предоставит защитника.

Средства массовой информации не могут присутствовать на судебном разбирательстве.

Подсудимый не обладает правом на апелляцию. Судьи не обязаны иметь ученую степень в области права.