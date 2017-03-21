Москва, 21 марта, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Объединенная судостроительная корпорация готова строить боевые корабли и катера с силовыми установками на сжиженном природном газе. Это будет сделано в случае заказа на такие корабли со стороны Минобороны РФ, заявил на отраслевом совещании в честь десятилетия корпорации президент ОСК Алексей Рахманов.

Arctech.fi Первый ледокол с силовой установкой на СПГ «Polaris»

По словам Рахманова, тип топлива не является принципиальным вопросом. Сейчас военные моряки привыкли к двигателям, рассчитанным на мазут и дизельное топливо, но если ВМФ закажет корабли или катера с силовыми установками, работающими на сжиженном природном газе, — ОСК готова выполнить такой заказ.

Сжиженный природный газ (СПГ) в данный момент считается самым экологичным и самым перспективным из прочих видов альтернативного топлива.

Стоит отметить, что в 2014 году Пограничная служба Финляндии получила в свое распоряжение патрульный катер Turva, силовая установка которого работает как на СПГ, так и на дизельном топливе. Катер оснащен вертолетной площадкой и способен ходить в ледовых условиях. 95-метровый катер водоизмещением 4600 тонн способен развивать скорость хода до 18 узлов.

Кроме того, финская судостроительная компания Arctech, входящая в ОСК, построила в сентябре 2016 года первый ледокол с силовой установкой на СПГ. Корабль под названием Polaris предназначен для работы в Балтийском море.

На данный момент в мире существуют 77 судов, работающих на природном газе, а еще 85 находятся на разных стадиях постройки.