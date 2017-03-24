Вашингтон, 24 марта, 2017, 09:45 — ИА Регнум. Госдеп недоволен Организацией Объединенных Наций и посылает непрозрачные намеки: меняйтесь — или мы выйдем из Совета по правам человека.

Prolikewoah.com Жила-была мания величия. А потом умерла. Интерьер штаб-квартиры ООН

Своим выходом США угрожают в том случае, если деятельность ООН не будет соответствовать неким критериям эффективности, которые выдвигают США как единственный значимый лидер. О том, что это за критерии, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Елена Ханенкова. В скрытом виде угрозы США в отношении ООН содержат в себе порицание стран — членов Совбеза ООН, по поводу которых у США есть сомнения в соблюдении прав человека.

Причем происходит оригинальная увязка членства в Совете по правам человека с «хорошим поведением» стран — участников Совета Безопасности по отношению к своим гражданам. Кстати, это идея одной из фракций администрации Трампа, которая вообще проблематизирует членство США в ООН. Вот и помощник госсекретаря заявляет прямо, что их цель — исправить ООН. А яблоком раздора, за которым тянется вся цепочка взаимных претензий, стал (никакого сюрприза) Израиль и предвзятое отношение к нему Совбеза.

Возникает и другой интересный вопрос: каким образом США будут и далее выполнять свою «великую гуманистическую миссию» по защите прав человека, если выйдут из единственной всемирной правозащитной организации? Создадут свою, неподконтрольную никому уже даже номинально?

При этом в составе Совета по правам человека останутся наиболее серьезные противники США, прежде всего Сирия, а за ней Китай и Северная Корея. Не оформится ли таким образом официально раскол между двумя представлениями о правах человека, среди которых одно — американское, а другое — неправильное?

Это вполне согласуется с идеями Трампа о том, что Штатам не нужен никто для выполнения своих политических задач, они способны справиться сами. В лучшем случае им нужны бессловесные исполнители, лишенные какого бы то ни было недовольства по отношению к хозяину, а ООН не лучшим образом подходит под этот формат.

Подробнее читайте в статье: Будущее Организации Объединенных Наций при Трампе

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