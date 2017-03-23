Москва, 24 марта, 2017, 02:30 — ИА Регнум. Почему снижение мировых цен на нефть слабо отражается на ценах на нефтепродукты? Это становится понятно, если разобрать способ ценообразования, применяемый в России и странах СНГ. Чем больше падает цена на нефть, тем большим количеством налогов и акцизов облагается как она сама, так и продукты ее переработки, включая различные виды топлива.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены на бензин

Решить эту проблему пытается как Россия, так и Казахстан с Белоруссией, увеличивая мощности перерабатывающих заводов, в которых не было необходимости в период нефтяной эйфории. В то время простая продажа сырой нефти приносила «достаточный» доход. Только вот достаточный для чего, если сейчас приходится решать топливные проблемы в режиме аврала?

На цену топлива также влияет и расстояние, на которое его приходится доставлять до потребителя. Понятно, что этот показатель в России очень высок.

Виталий Архиреев анализирует показатели рынка нефтепродуктов и текущее состояние его в России. Подробно разбирая мнения экспертов и статистические данные, автор прогнозирует дальнейший рост цен на нефть и нефтепродукты, исходя из объективных причин, в которые попала нефтяная отрасль.

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