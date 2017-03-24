Москва, 25 марта, 2017, 02:20 — ИА Регнум. На 30 марта запланирован визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Анкару, где он намерен обсудить с Эрдоганом и главой МИД Турции вопросы отношения двух стран. Эту информацию подтверждает агентство Reuters, хотя Госдеп еще не сделал официального заявления, и тому есть причина, пишет в своей статье о состоянии турецко-американских отношений шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пересменка

Между Турцией и США уже некоторое время продолжают накапливаться противоречия в политической сфере. Особую остроту они приобрели 15 июля 2016 года в ходе неудавшегося госпереворота, в котором турецкие официальные лица обвинили скрывающегося в США Гюлена. От его экстрадиции в Турцию США отказались.

Также массу вопросов вызывает различие подходов к разрешению сирийской и иракской ситуации, вызванной необходимостью борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для участников американской антитеррористической коалиции и войны Турции с курдами как частью этой коалиции.

Пока что США приходится наследовать линию взаимоотношений, выстроенную еще при прошлом президенте. Курдские отряды самообороны получают американскую поддержку, исходя из предположения в их участии в войне против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Турция же делает упор на обучение и вооружение сирийских ополченцев, но эти усилия не могут быть приняты США на настоящем этапе.

Турцию в силу ее географического положения невозможно исключить из процесса решения проблем, затрагивающих ее многие приграничные области. Есть и еще два фактора. Турция всегда рассматривалась как важный коммерческий партнер и стратегический энергетический коридор, используемый как Европой, так и Россией. Наконец, Турция как активный участник арабской весны, страна, контролирующая потоки беженцев, еще более усилила свое влияние на западный мир. Усилила в отрицательном ключе, по мнению многих аналитиков, окончательно закрыв вопрос о вступлении в ЕС. А вот станет ли Турция сильным или слабым звеном в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — этот вопрос будет решен в ближайшие недели.

Станет ли турецкая ситуация козырной картой или слабым местом по противодействию международному терроризму?

Подробнее читайте в статье: Откажется ли Трамп от ближневосточного наследия Обамы?

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