Париж, 21 марта, 2017, 21:09 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру ушел в отставку на фоне скандала с трудоустройством его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Об этом сегодня, 21 марта, Ле Ру заявил в прямом эфире телеканал BFMTV.

Sébastien Denaja Брюно Ле Ру (слева)

«Я подал прошение об отставке президенту Франсуа Олланду», — сказал министр внутренних дел.

Ле Ру подчеркнул, что был честен как в человеческих отношениях, так и во всех политических действиях. Что касается контрактов его дочерей — то они были законными и девушки выполняли всю требуемую работу.

Стоит отметить, что Ле Ру занимал пост министра внутренних дел всего три с половиной месяца.

Напомним, финансовая прокуратура Франции установила, что две дочери Ле Ру, будучи школьницами и студентками, работали парламентскими помощниками отца в Национальном собрании Франции.

Скандал с фиктивными трудоустройствами родственников политиков сотрясает Францию уже несколько месяцев. И все это в преддверии президентских выборов. Первой жертвой этого скандала стал кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, которого обвинили в том, что он якобы фиктивно устроил свою жену Пенелопу в качестве своего помощника, когда он был депутатом Национального собрания. Дело уже дошло до суда. Лидер Национального фронта Марин Ле Пен была обвинена в том, что фиктивно трудоустроила своего охранника и ещё одного члена партии.