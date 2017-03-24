Киев, 25 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум.

Судя по отчетам Фонда госимущества Украины, план приватизации продолжает пробуксовывать. Причины этого очень понятны: управленцы, получающие прибыль с различного имущества (например, одесских портов), не хотят терять свои доходы, а надежда на будущие прибыли не вызывает позитивных иллюзий в связи с шаткостью текущей обстановки.

Иван Шилов ИА REGNUM Обзор экономики Украины

Добавляет неуверенности развитие ситуации с блокадой поставок между устоявшимися экономическими партнерами. Развитие газовой ситуации уже привело к тому, что Украина закупает российский газ из Словакии с существенной наценкой, по той же схеме теперь будет закупать донбасский уголь из России. Ведь без него украинской экономике все равно не обойтись.

Оплачивает этот непрекращающийся торговый праздник МВФ, требуя за свои услуги продолжения реформ, которые уже с 2018 года начнут окончательно оздоравливать экономику Украины. Будет снят мораторий на продажу земли, минимальная зарплата будет согласовываться с советом МВФ, до конца 2019 года число бюджетников должно уменьшиться на 14%. Будет значительно ужесточено налогообложение бизнеса. Ничего удивительного: ведь за вложенные МВФ деньги Украине обязательно придется расплачиваться.

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