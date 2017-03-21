Москва, 21 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Вторая неатомная подводная лодка проекта 677 «Лада» будет передана Военно-морскому флоту России в 2019 году, сообщил журналистам генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков.

Archive.org Неатомная подводная лодка производства АО «Адмиралтейские верфи»

При этом Александр Бузаков подчеркнул, что сроки передачи третьей подлодки проекта «Лада» зависят от финансирования.

Стоит отметить, что пока неизвестна судьба контракта на постройку четвертой подлодки этого проекта.

Напомним, ранее вице-президент Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игорь Пономарев сделал заявление о том, что сроки сдачи военным второй и третьей подлодок проекта 677, получивших имена «Кронштадт» и «Великие Луки», будут сдвинуты на 2021 год.

Головная субмарина этой серии, получившая имя «Санкт-Петербург», была заложена на «Адмиралтейских верфях» в декабре 1997 года. Спуск этой подводной лодки на воду состоялся в конце октября 2004 года. В декабре 2005 года был завершен первый этап ходовых испытаний подводной лодки, но дальнейший график сдачи кораблей этой серии был смещен по вине субподрядчиков.

Передача субмарины флоту была запланирована на 2006 год, позже ее отложили на декабрь 2007 года, а затем на май 2010 года. 22 апреля 2010 года подводная лодка была принята в опытную эксплуатацию, об окончании которой пока ничего не сообщалось.

Справка:

Неатомные подводные лодки проекта 677 «Лада» относятся к четвертому поколению субмарин. Их водоизмещение составляет 1,75 тысячи тонн. Подлодки проекта 677 «Лада» способны развивать скорость подводного хода до 21 узла.

Субмарины отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением будут крылатые ракеты «Калибр».