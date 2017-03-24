Киев, 25 марта, 2017, 01:44 — ИА Регнум. История с блокадой Донбасса силами украинских радикалов получила свое продолжение. На экстренном заседании совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко решительно осудил практику блокирования экономических связей с Донбассом, а в завершении речи пообещал эту практику возглавить. О развитии ситуации на Украине размышлял обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

News-front.info Блокада ДНР и ЛНР

Учитывая, что блокирование стало элементарным способом кормления бесхозных радикалов, берущих мзду за пропуск необходимых грузов, можно понять, что эта практика благословляется как экономически допустимая и перспективная. Говоря еще проще, Украина продолжает двигаться по пути развала, усиления региональных банд и скрытых финансовых потоков.

Переломить развитие этой логики сейчас просто невозможно. Раскручивающийся по спирали деструктивный механизм продолжает набирать обороты. Майданщики же пошли вширь, и утихомиривание разгулявшихся бандитов теперь возлагается на плечи местных администраций.

Остается только надеяться на здравомыслие местных украинских властей. Полыхнуть может в любой момент и в непредсказуемом масштабе.

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