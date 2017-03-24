Блокада Донбасса: хунта теряет последние рычаги управления
Киев, 25 марта, 2017, 01:44 — ИА Регнум. История с блокадой Донбасса силами украинских радикалов получила свое продолжение. На экстренном заседании совета национальной безопасности и обороны Петр Порошенко решительно осудил практику блокирования экономических связей с Донбассом, а в завершении речи пообещал эту практику возглавить. О развитии ситуации на Украине размышлял обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.
Учитывая, что блокирование стало элементарным способом кормления бесхозных радикалов, берущих мзду за пропуск необходимых грузов, можно понять, что эта практика благословляется как экономически допустимая и перспективная. Говоря еще проще, Украина продолжает двигаться по пути развала, усиления региональных банд и скрытых финансовых потоков.
Переломить развитие этой логики сейчас просто невозможно. Раскручивающийся по спирали деструктивный механизм продолжает набирать обороты. Майданщики же пошли вширь, и утихомиривание разгулявшихся бандитов теперь возлагается на плечи местных администраций.
Остается только надеяться на здравомыслие местных украинских властей. Полыхнуть может в любой момент и в непредсказуемом масштабе.
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