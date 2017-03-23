Дамаск, 24 марта, 2017, 02:02 — ИА Регнум. В связи с готовящимся освобождением сирийского города Ракка от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) США усиливают поддержку демократических сил Сирии, основной ударной группировкой которых являются сирийские курды. Это ставит США в сложное положение по отношению к позиции Турции, которая находится в состоянии вооруженного конфликта с курдами как на своей, так и на сирийской территории.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Даже если предположить полномасштабный успех операции против Ракки, необходимость в действиях курдского ополчения в составе группировки демократических сил Сирии не снизится, а будет только возрастать. Следовательно, данное противоречие между США и Турцией не может быть выведено за скобки.

Вариант, который рассматривают США в качестве запасного, — заменить курдов собственными войсками. То есть начать в Сирии наземную операцию силами своего контингента. Этот вариант предполагает уход курдов из зоны, лежащей между предполагаемым районом развертывания турецко-американских сил и целью атаки — городом Раккой.

Другими словами, Турции нужно полномасштабное предательство курдов со стороны заявившей себя их союзником Америки. Тогда Турция сможет расправиться с курдами, которые претендуют на широкую автономию, вплоть до создания собственного государства, включающего в себя часть южных районов Турции.

Согласятся ли США заплатить жизнями своих солдат за территориальную целостность не самого надежного партнера?

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