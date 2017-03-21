Анкара, 21 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. В МИД Турции прокомментировали заявление главы Федеральной разведывательной службы ФРГ (БНД) Бруно Каля относительно мусульманского проповедника Фетхуллаха Гюлена, 21 марта сообщает Reuters.

Fgulen.ru Фетхуллах Гюлен

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Каль заявил, что не уверен в причастности Гюлена к организации неудавшейся попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года.

Представители МИД Турции заявили, что точка зрения Каля свидетельствует о «толерантном и протекционистском отношении» к «террористической организации Гюлена».

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Напомним, интервью руководителя БНД было опубликовано в еженедельном журнале Der Spiegel 18 марта. 21 марта в МИД Турции вызвали поверенного в делах ФРГ.

Попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. В результате вооруженных столкновений погибли более 290 человек, около 1500 получили ранения.