Вашингтон, 24 марта, 2017, 01:30 — ИА Регнум. Спор, разразившейся между сенаторами США по вопросу вступления Черногории в НАТО, снова ярко подсветил деятельность знаменитого Джона Маккейна, известного борца с московским влиянием на земном шаре.

Джон Маккейн

Маккейн, известный своим экстравагантным политическим поведением и ястребиным характером, пообещал Черногории всемерную поддержку со стороны США. Обещание это прозвучало так, как если бы мятежный сенатор был способен обеспечить данную поддержку единоличным решением.

Раздача военных гарантий в таком взрывоопасном регионе, как Балканы, является действием, значительно повышающим риск для и без того неспокойной международной обстановки.

Не решил ли Маккейн приватизировать внешнюю политику США? Впрочем, данное поведение может найти позитивный отклик в администрации Трампа, взявшей курс на большую самостоятельность США в вопросах войны и мира, увеличение расходов на оборону, запланированных США в 2017 году.

Предвыборное обещание Трампа усилить США в качестве самостоятельно действующей военной силы и найти конструктивный путь разрешения противоречий с Россией превратилось на сегодняшний день в прыжки на одной ноге: разговор о конструктиве все более подменяется угрожающей риторикой.

Подробнее читайте здесь: Маккейн «внаглую» решил взять в свои руки внешнюю политику США?

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