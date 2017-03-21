Ереван, 21 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Армения и Евросоюз сегодня, 21 марта, в Ереване парафировали новое рамочное Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Пресс-служба МИД Армении Церемония подписания документа

С европейской стороны документ подписали директор по вопросам России, Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Дэви и руководитель подразделения главной дирекции Еврокомиссии по торговле Петрос Сурмелис.

С армянской стороны подпись под соглашением поставили замминистра иностранных дел Карен Назарян и первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян.

После подписания документа Армения и ЕС выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что Соглашение станет важным шагом на пути к расширению двусторонних отношений между Республикой Армения и Европейским союзом.

«Оно будет способствовать укреплению политического диалога и установлению прочной основы для продолжения экономических и социальных реформ. В основе нового соглашения и будущего сотрудничества Армения-ЕС лежат обязательства по демократии, правам человека и верховенству закона. Соглашение также создаст основу для более тесного сотрудничества в таких отраслях, как энергетика, транспорт и охрана окружающей среды, создаст новые возможности в сфере торговли и инвестиций, а также упрощенного передвижения в интересах граждан», — отмечается в заявлении.

В нём уточняется, что отношения между Арменией и ЕС значительно укрепились в последние годы.

«Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве ЕС — Армения стало результатом совместных усилий, и оно будет способствовать дальнейшему углублению отношений в рамках пересмотренной Европейской политики соседства и Восточного партнерства. Соглашение позволит ЕС и Армении привести свои отношения на новый, более высокий уровень», — отмечается в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, o завершении переговоров по новому рамочному соглашению объявил 27 февраля президент Армении Серж Саргсян, находящийся с визитом в Бельгии.

«Сегодня я с удовлетворением могу сказать, что Армения и Европейский союз завершили переговоры по новому юридическому документу: соглашению о комплексном и расширенном партнёрстве, который отражает реальный охват и глубину отношений Армения-ЕС», — сказал Саргсян.

По информации армянских СМИ, соглашение будет подписано в мае 2017 года.

Переговоры между Арменией и Европейским союзом о Соглашении об ассоциации велись с 2009 года, однако документ так и не был подписан. В сентябре 2013 года после переговоров президентов Армении и России Серж Саргсян неожиданно заявил, что Армения намерена присоединиться к инициированному Россией Евразийскому экономическому союзу, что автоматически исключило подписание Соглашения об ассоциации. Документ предполагал не только политические отношения нового уровня, но также и создание зоны свободной торговли. Официальный Ереван неоднократно выражал готовность к углублению сотрудничества с ЕС в различных областях, однако с учетом обязательств, которые Армения взяла на себя, став членом Евразийского союза.

По оценке экспертов, новый документ, хотя и является более слабым, однако имеет большое значение для сторон, так как наряду с политической — содержит также большую экономическую составляющую.

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