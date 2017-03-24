Санкт-Петербург, 24 марта, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи бросает в Георгия Полтавченко одно обвинение за другим. Явно держа на губернатора личную обиду, Кичеджи делает отчаянные попытки сводить счеты на различных информационных площадках. Кичеджи прямо обвиняет Полтавченко в своей отставке с поста ректора вуза, объясняя столь неблаговидный поступок местью.

Spb.er.ru Василий Кичеджи

Дело осложняется тем, что Кичеджи много лет работал рука об руку с Полтавченко и даже в текущем громком деле — о передаче Исаакиевского собора РПЦ — держал сторону градоначальника. Более того, даже подписал пресловутое «письмо ректоров», которое требует от музея немедленно очистить помещение собора (выражаясь официально, «ускорить передачу»). Причины резкой перемены в отношениях бывшего вице-губернатора и нынешнего (а может, и будущего) губернатора Санкт-Петербурга анализировал шеф-редактор ИА REGNUM по Санкт-Петербургу Владислав Краев.

То самое издание, которое обсуждает перипетии конфликта, предполагает, что именно это письмо и повлекло за собой недовольство Кремля по поводу передачи Исаакия, а недовольство, в свою очередь, пошатнуло губернаторское кресло под Полтавченко. Словом, намек идет на то, что Полтавченко то ли мстит Кичеджи за поднятие шумихи, то ли делает из него козла отпущения, переводя на бывшего зама гнев вышестоящего начальства. Поскольку «шумел» Кичеджи не в одиночку, он полагает, что и других подписантов скандального письма скоро уволят, что докажет его, Кичеджи, правоту.

Скорое будущее покажет. Пока же Кичеджи клянется приложить для отставки Полтавченко все силы. За кем он видит губернаторскую должность после ухода Георгия Сергеевича, он не уточняет, а жаль: было бы интересно узнать его мнение об идеальном кандидате.

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Читайте историю вопроса здесь: сюжет ИА REGNUM «Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ»

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