Пекин, 25 марта, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Китайская пропаганда утверждает, что присоединение Тибета произошло бесконфликтно. Власть лам пала, потому что никто не хотел ее защищать, и Китай принес Тибету освобождение от пережитков феодализма и рабовладения. Об истории «покорения» Тибета Китаем рассказывает в своей статье постоянный автор ИА REGNUM Лариса Шилова.

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На самом деле, тезис об отсутствии широкого сопротивления не выдерживает критики. С момента вторжения Китая в 1949 году в Тибете развернулось широкое партизанское сопротивление. Причиной его явилось отсутствие понимания китайскими властями культурных традиций, сложившихся в Тибете на основе буддийской теократии.

Полномасштабное восстание разразилось в 1957 году. Повстанцы контролировали подавляющую часть территории. Далай-лама призывал к мирному разрешению конфликта, но, опасаясь за свою жизнь, бежал.

В настоящий момент Тибет остается одной из причин международных претензий в отношении Китая.

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