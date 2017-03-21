Турчинов: Украинские военные испытали новые ракеты
Киев, 21 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные провели испытания ракет национального производства. Об этом Турчинов заявил журналистам сегодня, 21 марта.
«Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины», — сказал Турчинов.
Он отметил, что в ходе испытаний проводилась проверка систем управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дистанции.
По словам Турчинова, все пуски ракет прошли успешно, и они точно поразили заданные цели. К сообщению Турчинова приложены фотографии, на которых изображены пуски ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».
Также Турчинов утверждает, что с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать «мощное ракетное оружие».