Киев, 21 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные провели испытания ракет национального производства. Об этом Турчинов заявил журналистам сегодня, 21 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турчинов

«Сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий госконцерна «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины», — сказал Турчинов.

Он отметил, что в ходе испытаний проводилась проверка систем управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дистанции.

По словам Турчинова, все пуски ракет прошли успешно, и они точно поразили заданные цели. К сообщению Турчинова приложены фотографии, на которых изображены пуски ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч».

Также Турчинов утверждает, что с четвертого квартала 2016 года Вооруженные силы Украины начали получать «мощное ракетное оружие».