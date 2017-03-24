Москва, 25 марта, 2017, 01:20 — ИА Регнум. Политолог Николай Стариков выступил с лекцией о политике в современном кино. В своем выступлении известный историк продемонстрировал неожиданно слабое владение фактическим материалом, считает постоянный автор ИА REGNUM Алексей Юсев.

Dmitry Rozhkov Николай Стариков

Не надо обладать большим научным багажом для того, чтобы утверждать, что американский кинематограф работает над созданием положительного образа Америки. Учитывая идеологические особенности площадки, на которой выступал Николай Стариков, понятны и остальные его тезисы: борьба с нехорошими тенденциями в кинематографе лечится поклонением прекрасному образу российского президента и замалчиванием проблем отечественного кино.

Хотелось бы немного разочаровать докладчика: неуместные дифирамбы в адрес президента и попытка сделать из него панацею на все случаи жизни не только принижает автора до уровня придворного льстеца, но и формирует у слушателя в лучшем случае чувство стыда, а в худшем — усугубляет умственную пассивность. И уж тем более неприятно, когда докладчик пытается спекулировать на президентском рейтинге.

Вряд ли неуместные и неуемные восхваления существующей российской действительности, требующей скорее конструктивного подхода, сформируют конкурентоспособную продукцию на отечественном кинорынке. Идея автора доклада применять штрафные санкции к распространителям «западных ценностей» представляется в этом свете недостаточно продуманной.

Можно было бы возразить Старикову так: защита от нездоровых явлений, заполонивших голливудскую кинопродукцию, не вводится тем или иным административным наказанием. Битву за зрителя отечественному кинематографу не позволяет выиграть отсутствие здравой идеологии и приемлемого образа русского современника. Сможет ли позитивный образ нынешней политической администрации зажечь сердца потребителей, чтобы вытеснить из них голливудских героев, — или это все-таки задача российских режиссеров?

Подробнее читайте здесь: Пустите Старикова в кинокритики!

И здесь: сюжет ИА REGNUM «Кинематограф»

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