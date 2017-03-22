«Последний диктатор» и его евромечта
Минск, 23 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. 15 марта в Москве был арестован шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик. Это знаковое событие прокомментировал постоянный автор ИА REGNUM Александр Бродский.
Данный арест стал маркирующим событием. Достаточно только рассмотреть предположительную причину ареста, связанную с тем, что в политологическом анализе, проводимом Юрием Баранчиком, появилось ясное указание на заговор внутри ближайшего окружения Александра Лукашенко.
Сам арест явился блестящим подтверждением этой версии. Нельзя так остро реагировать, не имея внутренних опасений о возможной правоте аналитика. Лукашенко достаточно давно руководит государством, чтобы не примерять на себя ту же ситуацию Януковича перед майданом, разорванного между стремлениями получать выгоду от России и Европы одновременно.
Высказывание Лукашенко о том, что Европейский союз должен быть сохранен любой ценой, ставит президента Белоруссии в положение удобной сакральной жертвы процесса сохранения ЕС. Еще бы: по определению западного консенсуса, он является не кем иным, как последним диктатором Европы. И на его свержении можно получить дивиденды, не уступающие украинским.
Одобрение Александром Григорьевичем киевской хунты, попытка побрататься с идейными наследниками бандеровцев, на чьей совести тысячи сожженных белорусских жителей, загоняет белорусского президента в патовую ситуацию. Указавший на это обстоятельство Юрий Баранчик, конечно, становится врагом, разрушителем светлой европейской мечты «последнего диктатора».
Подробнее читайте здесь: Арест журналиста ИА REGNUM поставил Лукашенко между молотом и наковальней
Все статьи автора Александр Бродский