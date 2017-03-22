Минск, 23 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. 15 марта в Москве был арестован шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик. Это знаковое событие прокомментировал постоянный автор ИА REGNUM Александр Бродский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Осознание

Данный арест стал маркирующим событием. Достаточно только рассмотреть предположительную причину ареста, связанную с тем, что в политологическом анализе, проводимом Юрием Баранчиком, появилось ясное указание на заговор внутри ближайшего окружения Александра Лукашенко.

Сам арест явился блестящим подтверждением этой версии. Нельзя так остро реагировать, не имея внутренних опасений о возможной правоте аналитика. Лукашенко достаточно давно руководит государством, чтобы не примерять на себя ту же ситуацию Януковича перед майданом, разорванного между стремлениями получать выгоду от России и Европы одновременно.

Высказывание Лукашенко о том, что Европейский союз должен быть сохранен любой ценой, ставит президента Белоруссии в положение удобной сакральной жертвы процесса сохранения ЕС. Еще бы: по определению западного консенсуса, он является не кем иным, как последним диктатором Европы. И на его свержении можно получить дивиденды, не уступающие украинским.

Одобрение Александром Григорьевичем киевской хунты, попытка побрататься с идейными наследниками бандеровцев, на чьей совести тысячи сожженных белорусских жителей, загоняет белорусского президента в патовую ситуацию. Указавший на это обстоятельство Юрий Баранчик, конечно, становится врагом, разрушителем светлой европейской мечты «последнего диктатора».

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