Киев, 21 марта, 2017, 20:51 — ИА Регнум.



СВ ДНР Боец ВС ДНР

В Донбассе 20 марта продолжались интенсивные спорадические перестрелки, которые переходили в ближние бои. Противоборствующие стороны применяли тяжелую артиллерию калибра 122 и 152 мм, РСЗО «Град», минометы, танки и весь спектр стрелкового вооружения. Об этом 21 марта заявили заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба АТО, полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

В частности, заместитель начальника управления Народной милиции Басурин заявил, что вчера украинские войска обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Коммунаровка, Коминтерново, Безыменное, Ленинское, Саханка, Спартак, Донецк (окрестности аэропорта и «Вольво-центра»). «За прошедшие сутки ВС Украины 59 раз нарушили режим прекращения огня», — сказал Басурин.

При этом украинские войска применяли тяжелую артиллерию (152 и 122-мм калибра), танки, минометы (120 и 82-мм калибра), а также вооружение БМП, БТРов, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие. «В результате огня со стороны ВСУ в Коммунаровке повреждены детский сад и школа по улице Центральной, 2б и 4, дома №№67 и 68 по улице Октябрьской, частный дом №8 по улице Есенина в Зайцево. В Александровке поврежден дом №29 по улице Орджоникидзе. Также снарядами ВСУ разрушены две квартиры в пятиэтажном доме №100 по улице Ленина и частный дом №8 по улице Базарной», — рассказал Басурин.

Он сообщил, что в результате ведения боевых действий осколочные ранения получил мирный житель 1968 года рождения. Погибли трое бойцов ДНР, двое ранены.

По словам Басурина, «украинская сторона дезинформирует общественность о якобы имевшем место обстреле позиций ВСУ в Водяном из РСЗО «Град». «Вчера с целью отвлечения внимания общественности Украины от очередного провала украинских силовиков под Коминтерново (Пикузы — новое название) — там 20 марта была зафиксирована неудачная попытка подразделений 36-й отдельной бригады морской пехоты совместно с военнослужащими 73-го центра ССО захватить наши позиции — командование АТО отдало приказ своим подразделениям на обстрел из РСЗО «Град» села Водяного. При этом огонь фиксировался журналистами одного из ведущих украинских телеканалов с ракурса, не позволяющего точно определить направление обстрела. В последующем кадры были выданы как факт обстрела подразделениями ВС ДНР. О причастности украинских силовиков к обстрелу населенных пунктов на своей территории говорят факты недавних обстрелов из танков жилых кварталов Авдеевки, а также Сартаны из РСЗО «Град» подразделениями полка «Азов» в феврале этого года», — сказал Басурин.

В НМ ДНР отмечают, что потери украинских силовиков насчитывают 12 погибших и 14 раненых военнослужащих в результате неудачной попытки захвата позиций ДНР. «Кроме потерь личного состава, противник недосчитался двух БМП и одного танка. Нам удалось эвакуировать тело одного убитого и одного раненого украинского военнослужащего, который, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных тяжелых ранений. Важно отметить, что большинство тел украинских бойцов были брошены после неудавшейся атаки непосредственно вблизи наших позиций бежавшими с поля боя их командирами и сослуживцами, что подчеркивает неорганизованность, слабость боевого духа и отсутствие взаимовыручки у украинских силовиков. То, что тела убитых украинских солдат обнаружены у наших позиций, убедительно подтверждает попытку проведения наступления силами ВСУ. Она имела целью после массированного огня артиллерии создать условия для прорыва нашей обороны и развития наступательных действий. Указанные факты подтверждают прямую виновность командования ВСУ в агрессивных намерениях и отказ Киева от выполнения Минских соглашений. Прикрывая свое отступление, противник открыл огонь из крупнокалиберной артиллерии по переднему краю. Часть снарядов попала по атаковавшим подразделениям ВСУ… Организованными оборонительными действиями наши подразделения отбили атаки, нанесли потери противнику и улучшили свое положение на отдельных участках», — добавил Басурин.

Он также отметил, что, по данным разведки ДНР, в г. Артёмовск (Донецкая область под контролем ВСУ) прибыло одно из подразделений ДУК «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Ведьмы», которое состоит из женщин-снайперов.

Кроме того, спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что вчера киевские силовики семь раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР 180 мин и гранат. «Всего по территории республики было выпущено 180 снарядов, мин и гранат», — сказал он.

По его словам, двое военнослужащих ВСУ погибли, семеро получили ранения в результате неосторожного обращения с минометом «Молот». «Несколько дней назад в районе н.п. Царевка (в 36 км от Луганска) в окрестностях газоконденсатной станции на временной огневой позиции военнослужащие второго батальона 14-й бригады ВСУ во время тренировки по огневой подготовке допустили ошибку при обращении с пресловутым минометом «Молот», в результате чего произошел разрыв мины в стволе. От разрыва мины погибло двое военнослужащих ВСУ и семеро получили ранения. Среди погибших и командир второго батальона 14-й бригады капитан Буранов», — добавил Марочко.

Он сообщил, что Украина продолжает стягивать войска в Донбасс. «Украинское командование продолжает систематически нарушать Минские соглашения и использует задекларированный неоднократно в Минске режим прекращения огня для наращивания военного потенциала на линии соприкосновения. В районе н.п. Новоайдар в ангарах одного из сельскохозяйственных предприятий зафиксировано четыре танка Т-64 и пять 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика». В Лисичанске на одном из заводов в механизированном цеху установлен факт нахождения большого количества танков, артиллерийских орудий, а также боеприпасы к ним. Кроме того, отмечается прибытие подразделений 59-й бригады для усиления 24-й бригады в связи с ее низкой укомплектованностью, слабой подготовленностью личного состава, крайне низкой дисциплиной и отсутствием обычного порядка», — считает Марочко.

В то же время сегодня на пресс-конференции в Луганском национальном университете (ЛНУ) имени Шевченко принявший российское гражданство американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил, что спецслужбы США стали оказывать ему повышенное внимание, после того как он получил паспорт ЛНР.

«Каждый раз, когда я приезжаю в США, меня проводят в специальную комнату, где на протяжении часа-двух со мной беседуют люди службы безопасности. Что положительного в этой ситуации, так это то, что у меня есть хорошая возможность говорить с представителями прессы о реальной ситуации, которая есть в Донбассе», — сказал Монсон.

Ранее, 10 сентября 2016 года, американский спортсмен принял участие в концерте в Луганске, посвященном 221-й годовщине основания города, в ходе которого глава ЛНР Игорь Плотницкий вручил Монсону паспорт ЛНР.

В свою очередь 21 марта спикер Министерства обороны Украины, полковник ВСУ Максим Праута на пресс-конференции в Киеве заявил, что украинские солдаты продолжают получать денежные премии за выполнение боевых задач в Донбассе. «На сегодняшний день украинские военнослужащие получили более 153,5 млн гривен (5,7 млн долларов) денежного вознаграждения. Почти 144 млн — за непосредственное участие в боевых действиях и около 7,5 млн — за выполнение боевых задач в составе подразделения», — рассказал Праута.

Он добавил, что семьям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, с начала АТО выплачен 1 млрд 423 млн гривен (более 52 млн долл). 972 млн гривен (36 млн долларов) материальной помощи участники АТО получили в связи с ранением и инвалидностью. «Всего с начала АТО государственными наградами Украины награждены 12 тысяч 878 военнослужащих и работников ВСУ, отличия Министерства обороны — 37 тысяч 948 человек. Статус участника боевых действий получили 197 тысяч участников «антитеррористической операции», — сообщил спикер МОУ.

В то же время спикер пресс-центра штаба АТО Мотузяник заявил, что вчера в результате боевых действий погибли трое украинских военных, девять получили ранения и травмы (большинство из них — на Мариупольском направлении). Он сообщил, что в бою под Водяным войска ДНР из 9-го полка потеряли от пяти до восьми погибшими и от 13 до 16 ранеными.

Полковник отметил, что вчера самой горячей точкой на фронте было Водяное. В частности, утром две диверсионно-разведывательные группы ДНР, до 20 человек каждая, атаковали две украинские позиции со стороны Саханки. Украинские военные нападение отбили. «Позже, пытаясь выровнять положение, «оккупанты» открыли массированный огонь из всех имеющихся в прифронтовом районе образцов тяжелого вооружения — минометов, пушек и РСЗО «Град». При этом было выпущено более 50 мин, по 40 снарядов из 122-мм и 152-мм орудий, 65 реактивных боеприпасов из «Града», — уточнил Мотузяник.

Он добавил, что один из залпов «Града» попал непосредственно по жилым кварталам Водяного, это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Также войска ДНР нарушали режим тишины в Талаковке, Лебединском и Широкино, где вели огонь из минометов, пушек и танков, а позиции ВСУ в Марьинке и Красногоровке обстреляли из минометов. «По нашим позициям было выпущено более 50 мин и снарядов. В основном это происходило вечером, между 20 и 21 часами», — рассказал Мотузяник.

На Донецком направлении войска противника нарушили режим тишины 17 раз, из них семь — с применением тяжелого вооружения. Большинство обстрелов произошло вблизи Луганского и на участке Каменка — Авдеевка — позиция «Шахта Бутовка». «Противник активизировался во второй половине дня и применял минометы, танки, другую бронетехнику, а также снайперов. Кроме этого, противник дважды нарушил режим тишины в Новолуганском», — детализировал Мотузяник.

Он проинформировал, что на Луганском направлении войска ЛНР нарушили режим тишины 15 раз, более 70% обстрелов произошли в Попаснянском районе. В Троицком ВС ЛНР совершили обстрел из минометов, выпустив около 10 мин.

Также пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) отмечает, что сегодня состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных в кооперации предприятий ГК «Укроборонпром» и Государственного космического агентства Украины. По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, во время испытаний была осуществлена проверка системы управления ракетами и точности поражения целей на максимальной дальности. «Все запуски прошли успешно. Ракеты точно поразили определенные цели», — сказал Турчинов.

Он уточнил, что благодаря реализации ракетной программы, утвержденной СНБО, «уже с четвертого квартала 2016 года ВСУ начали получать мощное ракетное оружие, способное надежно выполнять сложные боевые задачи».

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 20 марта, на Мариупольском направлении в районе с. Коминтерново (Пикузы) резко обострилась военная обстановка. Предположительно, украинские морпехи пытаются взять под контроль высоту «Дерзкая» (под контролем ДНР). Еще зимой в результате «ползучего наступления» украинским морпехам удалось взять в полукольцо Пикузы и вплотную подойти к высоте «Дерзкая» (или «Дерзкий» от названия кургана). Вблизи господствующей высоты дистанция между украинскими и ДНРовскими позициями составляла не более 100 метров. В настоящее время Пикузы находятся под огневым контролем ВСУ.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению Минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):

— для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

— для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

Ранее, 21 сентября 2016 года, в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской и Петровского. Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября).