Москва, 23 марта, 2017, 02:40 — ИА Регнум. Создается впечатление, что громкий скандал между Турцией и Нидерландами с участием Евросоюза является «договорным матчем», предпринятым для ориентации электората разных стран в требуемую политикам сторону.

Александр-Габриэль Декан. Янычары патрулируют Смирну. 1831

Перед Европой стоит проблема повысившегося последние годы влияния евроскептиков, имеющих все шансы прийти к власти на парламентских и президентских выборах. Основной довод, приводимый ими, состоит в том, что классические защитники единства Евросоюза, левые и центристские партии, находящиеся у власти в данный момент, не способны к эффективной защите европейской идентичности и интересов от усилившегося давления стран Ближнего Востока. Включая, разумеется, Турцию. Конфликт, в котором европейское правительство смело ответит на происки зарвавшегося оппонента, пришелся очень кстати, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Заложником этого подхода становятся миллионы турок, работающих и живущих в Евросоюзе (а их только в Германии 3,5 миллиона). Учитывая их неприятие оскорблений, нанесенных родной стране, можно предположить, что они, будучи еврофилами (часто не по велению сердца, а вынужденно), качнутся в более националистическую сторону.

По мнению Financial Times, Эрдоган играет и на своем сближении с Москвой, и на возможности установить более тесное сотрудничество с США, чтобы «проучить» европейцев. Как мы видим, перед ним открывается благодаря этому конфликту сразу несколько замечательных возможностей. При правильной расстановке акцентов в выигрыше остаются все, кроме евроскептиков.

Тем не менее Анкаре стоит вести себя осторожнее с учетом попытки государственного переворота в июле 2016 года, единодушно поддержанного Западом. Будущее покажет, станет ли Турция козырной картой еврооптимистов.

Подробнее читайте здесь: «Что стоит за пинг-понговым скандалом в Турции и ЕС?»

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