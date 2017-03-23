Амстердам, 23 марта, 2017, 03:03 — ИА Регнум. Результатов выборов в Нидерландах напряженно ожидали все следящие за противостоянием еврооптимистов и евроскептиков на политической арене Старого Света.

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Формально победа на выборах одержана еврооптимистами, и у власти в стране осталось парламентское большинство Народной партии за свободу и демократию. Лидер партии Марк Рютте поблагодарил голосовавших за то, что те не пошли на поводу у популизма, который привел к победе Трампа в США и к процессу «Брексита» в Великобритании. Но так ли всё безоблачно сложилось на этих выборах для еврооптимистов? — задается вопросом обозреватель ИА REGNUM Владимир Добрынин.

Поскольку речь идет о парламентских выборах, партия Рютте потеряла в парламенте 8 (восемь) мест. А партия его противника, Вилдерса, приобрела 5 (пять) мест. Следовательно, евроскептики усилили свою позицию в парламенте, оставшись на выигрышной для себя оппозиционной скамейке.

Утверждение, что если не победили нидерландские правые, то и Ле Пен во Франции проиграет, не выдерживает критики с точки зрения элементарной логики. Тем более что выиграны были эти выборы с использованием эффективного хода, нацеленного на подъем национального самосознания, — правительство Рютте организовало ссору с Турцией и Эрдоганом, перетянув на себя, таким образом, часть голосов тех, кто еще не разуверился в способности еврооптимистов отстаивать национальные интересы.

Тем не менее выборы в Нидерландах — это действительно пробный шар перед основным эпизодом противостояния, которое развернется во Франции, и хорошая возможность для партии Ле Пен скорректировать отдельные черты своей предвыборной агитации.

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