Донецк, 21 марта, 2017, 20:30 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

По состоянию на 21 марта на официальный сайт «прямой линии» главы ДНР Александра Захарченко с жителями Донбасса, проживающими и выехавшими на подконтрольную Украине территорию, поступило более 800 вопросов. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба главы ДНР Захарченко, передает ИА REGNUM.

«Поступило 24 видеообращения, 112 телефонных звонков и почти 800 текстовых вопросов и обращений на сайт прямой линии с жителями ДНР (https://донбасс.рус/), проживающими на временно неподконтрольных территориях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что большая часть вопросов связана с будущим ДНР, социально-экономической и военной обстановкой.

«Подавляющее большинство вопросов и обращений — от жителей ДНР с территорий, временно подконтрольных Украине. Есть также обращения из ЛНР, Украины (Киев, Херсон, Одесса), России и Европы. Вопросы самые разнообразные, большинство из них связаны с будущим ДНР и Украины. От главы Донецкой народной республики ждут оценок политической и военной ситуации. Много вопросов по гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса, в том числе совершенно конкретных. Есть обращения, касающиеся качества жизни жителей ДНР на территории, подконтрольной республике», — информирует пресс-служба.

При этом сообщается, что на сайт были организованы две DDoS-атаки: «…с момента открытия сайта на него было произведено 2 DDoS-атаки, которые были успешно отражены специалистами по информационной безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта Захарченко проведет «прямую линию» с жителями территорий бывшей Донецкой области, подконтрольной Украине. «В среду, 22 марта, пройдет телевизионная прямая линия главы Донецкой народной республики с жителями территорий бывшей Донецкой области, временно подконтрольных Украине», — говорилось в сообщении. Задать свои вопросы Захарченко можно на специальном сайте.

Напомним, в 2016 году глава ДНР Захарченко провел «прямые линии» с жителями Донецкой, Одесской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и других областей Украины.