Киев, 23 марта, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Из украинской региональной прессы начала марта можно сделать однозначный вывод: в стране имеет место острый конфликт между сторонниками и противниками блокады Донбасса, считает обозреватель ИА REGNUM Станислав Стремидловский. «Блокировщики» угрожают правительству в Киеве массовыми беспорядками в случае продолжения разгонов «редутов». Первый из таких разгонов уже имел место в Харьковской области 12 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Мнения на Украине разделились по географическому признаку: западные области Украины, не имеющие тесных связей с Россией и Донбассом, требуют блокировать сообщение, а восточные — решительно возражают. Мариуполь, Харьков и Запорожье находятся в настолько тесных экономических связях с Донбассом, что блокировать поставки ресурсов, включая воду и электроэнергию, абсолютно невозможно. За исключением того варианта развития события, который предусматривает полное освобождение перечисленных городов от жителей.

Кроме того, западные области отличаются массированным оформлением украинцами паспортов Венгрии и Румынии. Паспорта получили уже до сотни тысяч «западенцев». Эта подробность выглядит особенно пикантной на фоне проекта указа Петра Порошенко о запрете двойного гражданства для украинцев. С учетом того, что в Закарпатье, например, доля совершеннолетних, имеющих паспорт Венгрии, приближается к 100%, становится понятно глубочайшее непонимание и недоверие в западных областях к жителям Восточной Украины. Соответственно, растет и встречное недоверие.

Усугубляет ситуацию продолжающаяся яростная борьба украинских церковных раскольников с Православной Церковью на Украине. Внутриукраинский конфликт продолжает развиваться в сторону дальнейшего углубления.

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