Рига, 23 марта, 2017, 00:16 — ИА Регнум. Необходимость антисоветского мифа, осознанная руководством стран, которые возникли на месте советских прибалтийских республик, логично привела к эксплуатации образа прибалтийского бойца СС как героического борца с советскими «оккупантами».

Плакат, призывающий вступить в латышский легион СС. «Ты тоже должен бороться за Латвию!»

Следующий шаг в этом направлении — ползучая реабилитация фашизма в целом. Зам. главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский проводит разбор основных мифологических аргументов, служащих такой реабилитации.

Что празднуют на торжественных чествованиях ветеранов СС, защищавших фашистов на территории Прибалтики, что знаменуют торжественные мероприятия с их участием? Уничтожение мирного населения? Борьбу за победу германского нацизма во всем мире? Противостояние кровавому палачу Сталину?

Уходя от сравнения действий советской и фашистской администрации в Прибалтике, оправдатели СС и устроители чествований фашистов ставят себя на одну доску с преступниками, осужденными Нюрнбергским трибуналом.

Фашисты, помнится, гордились осуществлением своей мечты, отрапортовав фюреру о том, что Прибалтика теперь «Juden frei», то есть евреи прибалтийских стран уничтожены все до единого. Легионеры Waffen SS обеспечивали своей защитой от советских войск эту деятельность полицаев на территориях своих, подконтрольных Германии, земель. Отсутствие стыда за свою деятельность, за присягу на верность лично Адольфу Гитлеру, продолжает питать неофашизм на территории Прибалтики.

Подробное читайте здесь: «Почему легионеры Waffen SS являются преступниками»

Все статьи автора: Игорь Павловский