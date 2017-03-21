Челябинск, 21 марта, 2017, 20:21 — ИА Регнум. Челябинская область наращивает поставки сельхозпродукции в Китайскую народную республику, рассчитывая на развитие транспортного коридора «Китай-Европа». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Вопросы российско-китайского сотрудничества обсудили сегодня, 21 марта, на заседании областного правительства при участии генконсула КНР в Екатеринбурге Гэн Липин. Были затронуты вопросы о торговле между провинциями КНР и Челябинской областью, а также о более интенсивном использовании транспортно-логистического комплекса «Южноуральский», который, как считают чиновники, недостаточно используется сторонами. Также южноуральские власти высказали готовность расширить поставки сельхозпродукции в Китай.

Челябинская область стала поставщиком зернобобовых культур в КНР осенью 2016 года. В региональном Минсельхозе уверяют, что готовы увеличить поставки продовольствия в десятки раз. Среди поставляемой продукции значатся растительное масло, мука и т.д.

В планах у руководства Челябинской области посетить четвертую российско-китайскую выставку ЭКСПО-2017 в Харбине, и в том же году принять участие в Российско-Китайском форуме малого и среднего бизнеса в Пекине. Ответное мероприятие для малого и среднего бизнеса планируется в 2018 году в Челябинске. Также руководство обозначило заинтересованность в китайских инвестициях при подготовке к саммиту ШОС и встрече БРИКС, которые возможно состоятся в 2020 году в юЧелябинске.

Генконсул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин не исключила, что китайская сторона примет предложение Южного Урал и построит в Челябинске «объекты, достойные города».

Отметим, в 2014 году товарооборот между КНР и Челябинской областью составил 518,4 млн долларов. Подавляющая часть торгового баланса — в пользу Китая. Импорт из Поднебесной составил 503,9 млн долларов, а экспорт лишь 14,5 млн. Китайский бизнес представлен на Южном Урале 84 коммерческими компаниями.

Добавим, товарооборот между РФ и КНР в 2014 году составлял 89 млрд долларов. В 2015 он упал на 20 млрд, — до 69 млрд долларов. Владимир Путин в сентябре 2016 года в интервью Bloomberg заявил, что рассчитывает на рост товарооборота между странами до 200 млрд долларов. Президентом РФ были обозначены основные направления сотрудничества с КНР — освоение космоса, машиностроение, развитие железнодорожного сообщения и атомная энергетика.