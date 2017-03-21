Махачкала, 21 марта, 2017, 20:13 — ИА Регнум. В осенне-зимнем периоде 2016−2017 годов на Северном Кавказе бойцами Росгвардии было уничтожено 82 участника бандподполья, в том числе девять главарей. Совместно с правоохранительными органами были установлены еще 148 боевиков, которые выехали за пределы России и принимают участие боевых действиях на территории стран Ближнего Востока. Об этом ИА REGNUM 21 марта сообщили в пресс-службе ведомственного департамента по взаимодействию со СМИ.

Mil.ru Антитеррор

Всего за прошедшие полгода в субъектах округа было проведено более 1000 спецопераций. Их результатами стали обнаружение и уничтожение более 100 объектов инфраструктуры бандподполья. Обезврежено также около 50 самодельных взрывных устройств.

Из незаконного оборота изъяты 17 гранатометов и огнеметов и 753 выстрела к гранатометам, более 200 единиц стрелкового оружия, 243 гранаты, 76 мин, 290 снарядов, а также 46 тысяч боеприпасов различного калибра и 13,5 кг взрывчатых веществ.

Также по теме: Северный Кавказ опять в лидерах по числу террористических преступлений

Бортников: Успехи в сфере борьбы с терроризмом есть, но обстановка сложная

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года первое место в России по числу совершенных преступлений террористической направленности занял Дагестан, где было зарегистрировано 966 преступлений. Еще четыре субъекта СКФО — Чечня, Кабардино-Балкария, Ингушетия и Карачаево-Черкесия — также оказались лидерами по количеству террористических преступлений.