Могадишо, 21 марта, 2017, 20:19 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрыва в Могадишо, 21 марта сообщает Reuters.

Ron Jones Могадишо, Сомали

«Погибли по меньшей мере четыре человека, включая правительственных солдат и гражданских лиц. Несколько человек получили ранения», — заявил сотрудник полиции Мохамед Хусейн.

«Число жертв может увеличиться. Во время теракта на улице находились пешеходы», — добавил Хусейн.

Напомним, террорист протаранил на заминированном автомобиле контрольно-пропускной пункт возле национального театра Сомали.

Взрыв прогремел в 300 метрах от правительственных учреждений и менее чем в километре от президентского дворца.