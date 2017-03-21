Москва, 21 марта, 2017, 20:10 — ИА Регнум. «Развитие санитарной авиации затягивается из-за заключения договоров при строительстве вертолетных площадок. Наш партийный проект «Здоровое будущее» берет под контроль развитие санитарной авиации. После завершения региональной недели мы проведем селектор, на котором регионам будет поручено провести мониторинг и выявить все сложности, связанные с развитием санитарной авиацией», — заявил координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее», член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко.

Russianhelicopters.aero Вертолет Ка-226Т имеет два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный

Напомним, что вопрос развития санитарной авиации был поднят президентом РФ Владимиром путным в послании Федеральному Собранию в декабре 2016 года.

По его словам, с учетом географии, огромных, порой труднодоступных территорий России необходима хорошая оснащенность санитарной авиации. Прежде всего, развитие данного направления будет проходить в регионах Сибири, Севера и Дальнего Востока.