Москва, 21 марта, 2017, 20:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с председателем исполнительного комитета — исполнительным секретарем Содружества независимых государств (СНГ) Сергеем Лебедевым. Об этом сегодня, 21 марта, сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с Сергеем Лебедевым

Сообщается, что Путин обсудил с Лебедевым текущее положение дел в СНГ, а также ход подготовки к предстоящим заседаниями высших органов СНГ.

Российский лидер подчеркнул, что развитие и укрепление СНГ продолжает оставаться в числе приоритетов нынешних российских властей.

Напомним, Лебедев стал исполнительным секретарем СНГ в октябре 2007 года. До этого он семь лет руководит Службой внешней разведки (СВР).

СНГ — международная организация (международный договор), призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР. СНГ не является надгосударственным образованием и функционирует на добровольной основе.

В СНГ входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения и Молдавия. Туркмения участвует в СНГ в качестве «ассоциированного члена». Украина не ратифицировала устав СНГ и после государственного переворота в 2014 году заявила, что выйдет из всех структур СНГ. Грузия вышла из СНГ в 2009 году. Эстония Латвия и Литва в структуры СНГ не входили.