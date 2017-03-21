Бангкок, 21 марта, 2017, 19:58 — ИА Регнум. Власти Таиланда и Филиппин договорились об укреплении военных связей и сотрудничестве в борьбе с трансграничной преступностью, 21 марта сообщает Reuters.

Dodmedia.osd.mil Солдаты тайской армии на учениях

«Что касается вопросов безопасности, Таиланд и Филиппины готовы сотрудничать в укреплении военных связей, поскольку мы обеспокоены угрозой терроризма и ведем борьбу с трансграничной преступностью», — заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что также готов к сотрудничеству в борьбе против незаконного оборота наркотиков.

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Напомним, встреча премьер-министра Таиланда и президента Филиппин прошла в Бангкоке.