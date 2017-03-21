Архангельск, 21 марта, 2017, 19:53 — ИА Регнум. Фотографии с деревянными щитами, которые были проложены в Архангельске поверх тротуаров, быстро облетели интернет. «Деревянный паркет на набережной» — такое название получила задумка городских властей. Корреспондент ИА REGNUM разбирался, что же это за конструкции и для чего они предназначены.

Анна Кошечко Архангельский деревянный тротуар

Первыми мостовую из сколоченных щитов из дерева заметили блогеры и журналисты, которых в воскресение, 19 марта, пригласили осмотреть, как идет ремонт помещений Северного федерального университета им. Ломоносова. Как известно, его здания статут основными площадками проведения международного форума «Арктика — территория диалога» с 29 по 30 марта 2017 года.

От участка набережной, где расположен Морской-речной вокзал, к главному корпусу САФУ ведут крепко сколоченные деревянные щиты, которые положили между сугробами.

Анна Кошечко Архангельский деревянный тротуар

Отметим, что идти по ним довольно приятно, нет грязи и луж, а обычному жителю Архангельска не впервой. Такие деревянные дороги, называемые «мосточки», были раньше практически во всех дворах города, а где-то остались и до сих пор.

В мэрии Архангельска позже пояснили, что задумка этих конструкций в том, чтобы «гости форума могли прогуляться по традиционному архангельскому деревянному тротуару».

По словам чиновников, за паркет дорогу приняли «из-за того, что доски уложены на деревянные паллеты необычным образом, то есть елочкой».

«Впоследствии это покрытие будет перенесено на другие участки для удобства жителей города», — добавили в городской администрации.

Напомним, что за несколько недель до международного форума Архангельск начали в срочном порядке приводить в порядок — спиливать деревья, убирать сугробы, демонтировать ветхие деревянные пустующие дома.