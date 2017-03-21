Москва, 21 марта, 2017, 19:50 — ИА Регнум. Россия и Индонезия обсуждают условия контракта по продаже двух дизель-электрических субмарин проекта 636 «Варшавянка». Об этом сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов, который возглавляет российскую делегацию на открывшейся в малайзийском городе Лангкави выставке вооружений и военной техники LIMA-2017.

Mil.ru Подводная лодка проекта «Варшавянка»

По словам Михаила Петухова, сейчас проект контракта о продаже Индонезии двух подлодок проекта"Варшавянка» находится на стадии обсуждения.

Стоит отметить, что ранее в индонезийских СМИ появились сообщения о предварительном одобрении профильной комиссией парламента Индонезии планов правительства по закупке двух российских дизель-электрических субмарин проекта 636 «Варшавянка».

В 2016 году занимавший пост гендиректора Рособоронэкспорта Анатолий Исайкин сообщил о планах покупки двух российских подводных лодок, высказанных лично министром обороны Индонезии.

Справка:

Дизель-электрические подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» относятся к третьему поколению неатомных субмарин. При водоизмещении 3,95 тыс. тонн подлодки способны развивать скорость подводного хода до 20 узлов, погружаться на глубину до 300 метров. Экипаж подлодок данного проекта состоит из 52 человек.

ДЭПЛ «Варшавянка» вооружены шестью торпедными аппаратами, крылатыми ракетами «Калибр», морскими минами. Системы обнаружения этих субмарин способны обнаружить цель на расстоянии, в три раза превышающем дистанцию, на которой «Варшавянку» может обнаружить противник.

За скрытность и малошумность лодки проекта 636 «Варшавянка» в ВМФ стран НАТО известны под прозвищем «черная дыра».